Ancora traffico di stupefacenti nel Napoletano ed un nuovo corriere bloccato con un carico di cocaina pure piuttosto importante. Il mercato della polvere bianca, dunque, sembra in fermento, complice forse anche le festività natalizie durante cui in troppi probabilmente si danno alla sconsiderata pazza gioia. In tal senso i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Marrone, 48enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione veicolare i militari hanno scoperto e sequestrato 4 chili di cocaina pura, divisi in quattro panetti. La droga era nascosta nel cruscotto dell’auto, in un doppiofondo creato ad arte. Con lo stupefacente anche 685 euro in contante e un bigliettino sul quale era verosimilmente riportata la contabilità dell’attività di spaccio. Marrone è accompagnato al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

Appena ieri la polizia del commissariato di San Giuseppe Vesuviano aveva arrestato un uomo tra la cittadina vesuviana e quella di Poggiomarino. Anche questi trasportava cocaina pura: un panetto da un chilo preciso che era pronta ad essere consegnata, lavorata e rivenduta sul mercato in centinaia di dosi pronte per gli assuntori.