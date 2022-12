A dicembre è previsto l’accredito degli arretrati per tutti gli aventi diritto all’assegno unico universale, che ha subito ritardi per problemi organizzativi. L’assegno unico universale è quel contributo economico che lo Stato conferisce ai genitori di figli fino ai 18 o 21 anni di età. O di qualsiasi età in caso di figli con disabilità. A marzo 2022, l’assegno unico voluto dal governo Conte è subentrato ai precedenti assegni familiari. Ma alcuni problemi organizzativi hanno comportato ritardi o mancate assegnazioni dei contributi a partire da agosto 2022. Per le quali sono previsti però degli arretrati.

In occasione della nuova manovra di bilancio, inoltre, il governo Meloni ha modificato il testo dell’assegno unico introducendo un contributo maggiore per le famiglie con molti figli a carico, oppure con gemelli. A partire da gennaio 2023, dunque, non solo è prevista l’erogazione dell’assegno unico secondo le nuove modalità, ma a dicembre arriveranno anche gli arretrati dei contributi non versati fino a questo momento.

A quando gli arretrati dell’assegno unico universale?

La nuova manovra voluta dal governo si servirà di un fondo da 1,5 miliardi di euro. Parte dei quali verranno distribuiti a partire dal 5 dicembre sotto forma di arretrati per tutti coloro che hanno subito la sospensione dell’assegnazione a partire da agosto 2022.

Recandosi sul sito dell’INPS, inoltre, sarà possibile accedere a una sezione informativa sull’assegno unico. Basterà eseguire l’accesso con le proprie credenziali Spid o CIE e poi andare alla sezione Prestazioni e servizi – Prestazioni – Assegno Unico e universale per i figli a carico.

Ricapitolando si può supporre che: a partire dall’1 e fino al 13 dicembre è prevista l’erogazione degli arretrati per coloro che hanno fatto domanda di AUU a gennaio o febbraio 2022. Chi ha inoltrato la richiesta a novembre, invece, riceverà gli arretrati presumibilmente a fine mese.

A partire dal 13 dicembre, invece, e fino al 31 arriverà la mensilità dell’AUU senza Reddito di Cittadinanza. Gli arretrati con Reddito di Cittadinanza arriveranno a partire dal 15 dicembre. Mentre la mensilità di novembre con RdC arriverà dopo il 22 o 23 dicembre.

fonte bonificobancario.it