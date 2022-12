Preso in un locale di Avellino con un coltello nascosto in una fascia stretta intorno alla caviglia, nei guai un pregiudicato di 30 anni di Atripalda. Lo hanno sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Il giovane è stato controllato all’interno di un esercizio pubblico del capoluogo irpino. All’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, ben occultato da una fascia stretta attorno alla caviglia. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il trentenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sempre in Irpinia ancora violenza nel carcere di Avellino. Un detenuto magrebino al rientro da una udienza si è rifiutato di rientrare nel proprio reparto, pretendendo di essere spostato in altra sezione. Dopo le proteste è passato subito alle vie di fatto, colpendo l’ispettore del reparto con una serie di pugni. L’intervento di altro personale ha evitato il peggio. Un assistente capo impegnato nell’azione di contenimento del violento detenuto è rimasto contuso. Entrambi gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale Moscati.