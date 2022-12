Colla nella serratura di un deposito a Sarno: indagini in corso

Guido David Robustelli vittima di un atto vandalico. Recatosi presso il suo deposito sito a Sarno in via De Liguori Robustelli ha notato che la chiave non entrava nel cilindro. Il motivo era semplice: ignoti avevano messo della colla nel cilindro della serratura della saracinesca del deposito. Robustelli ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto per gli accertamenti del caso, ed ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

“Purtroppo – spiega – in loco non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Sono necessari maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine e va rafforzato il sistema di videosorveglianza. Non è la prima volta che si verificano simili eventi. Già in passato ho trovato dei biglietti di minacce sulle auto e sul portone di ingresso ed in più occasioni hanno forato gli pneumatici della mia auto e di quella del mio vicino. Credo che si tratti dell’ennesimo atto vandalico a scopo intimidatorio. Non ci fermiamo e continueremo a denunciare”.