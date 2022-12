Anche alla fine dell’anno la Circumvesuviana, gestita dall’Eav, conferma di essere il peggior sistema di trasporti ferroviario, condannando ai disagi chi è costretto a servirsene. Treni cancellati e tutti a piedi, ieri. Soppresse diverse corse in particolare da San Giorgio a Torre del Greco e ritardi sulla linea da Napoli a Sorrento con qualche soppressione anche sulla tratta per Poggiomarino. La nota dell’Eav spiega: “Ancora problemi tecnici: continuano le limitazioni sulla linea Napoli-Torre del Greco via centro direzionale”. con “problemi tecnici ai deviatoi di Torre del Greco”.

Adesso si spera che i prossimi ultimi due giorni dell’anno possano essere privi di disagi. Poi come a Natale, per Capodanno, ci sarà la sola linea per Sorrento a disposizione in particolare dei turisti.