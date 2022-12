Procedono i lavori di EAV nell’ambito del raddoppio della linea Torre Annunziata – Castellammare di Stabia.

Sono attualmente in itinere i seguenti interventi:

– completamento del raddoppio binari tra Torre Annunziata e la nuova stazione di Stabia scavi dove sono state previste

barriere antirumore e un tunnel fonoassorbente;

– completamento della stazione Stabia Scavi (ex Via Nocera), con ultimazione delle opere strutturali, realizzazione del

sottopasso e di opere di finiture dei locali tecnici e dei servizi igienici;

– prossima messa in servizio dell’annessa autorimessa a Stabia scavi (compresa la segnaletica di viabilità) e dei

locali tecnici;

– opere di raddoppio binari da Stabia Scavi a Castellammare di Stabia;

– seconda galleria tra via Nocera e Castellammare previo consolidamento della scarpata lungo il versante nord in

direzione Torre Annunziata e rafforzamento corticale e dei muri, con consolidamento scarpata lungo il versante sud in direzione Sorrento.