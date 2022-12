È ripresa la circolazione dei treni della Circumvesuviana, momentaneamente interrotta a causa di un allarme bomba segnalato, attraverso una telefonata anonima, alla stazione di Napoli Porta Nolana. Come informa il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, ”il transito è ripreso con partenze da Napoli piazza Garibaldi e quindi, a parte un breve lasso di tempo, di fatto il servizio non è quasi per nulla intaccato”. Da poco poi è dato l’annuncio che la ricerca, eseguita dagli artificieri con i cani specializzati nella individuazione di eventuali esplosivi, ha dato esito negativo e che quindi la circolazione riprenderà sull’intera linea ferroviaria.

Insomma, un allarme partito forse da qualche psicotico che non ha fatto altro che mettere in ansia migliaia di persone e rendere ancora più complicato il trasporto pubblico che già soffre di notevoli problemi.