Dietrofront di Eav: annullato il servizio sostitutivo di bus tra Torre Annunziata e Poggiomarino. È durata poche ore la soluzione alternativa promossa dall’Ente Autonomo Volturno per fare fronte alle diverse cancellazioni che da lunedì interessano parte della linea Napoli-Poggiomarino. ”Monitorati i tempi di percorrenza dei bus sostitutivi istituiti a partire dal giorno 5 dicembre 2022 – fa presente Eav – gli stessi risultano non adeguati alle esigenze di mobilità della clientela, pertanto con decorrenza immediata sono annullate tutte le corse automobilistiche sostitutive sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino. Resta attivo il servizio automobilistico sostitutivo, per tutti i giorni della settimana, del treno Sarno-Napoli via Scafati delle ore 20:10”.

Da chiarire adesso come sostituire la tratta che si trova ferma per i lavori alla stazione di Pompei Santuario le scorse settimane teatro di un deragliamento per fortuna senza conseguenze.