Oggi Eav e le organizzazioni sindacali si sono incontrate per la terza volta al fine di trovare un accordo che permetta l’apertura pomeridiana della Sorrentina, della Cumana ed alcuni servizi automobilistici nelle giornate di Natale e Capodanno. Secondo quanto rende noto l’Eav, “si sono registrati con alcune organizzazioni sindacali passi in avanti e punti di condivisione alla proposta di riconoscere immediatamente in busta paga un valore di fringe benefit di 155 euro per coloro che lavoreranno uno dei due pomeriggi in questione. In buona sostanza, la prestazione pomeridiana di Natale o di Capodanno vale mediamente 270 euro”.

Inoltre, “l’accordo in questione permetterà a tutti i lavoratori di ricevere una una tantum di euro 100,00 nella busta paga di questo mese”. Eav sottolinea che con “Cgil, Cils, Ugl e Cisal sta continuando una interlocuzione finalizzata ad un accordo, le altre organizzazioni sindacali hanno manifestato posizioni molto distanti dalla proposta sopra descritta”. “Il principio della sostenibilità, vista la particolare situazione economica finanziaria societaria, deve necessariamente essere osservato”, conclude la nota.