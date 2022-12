I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno intensificato i controlli in questo mese di

dicembre, periodo nel quale la città di Salerno si riempie di turisti e visitatori per le Luci d’artista, Numerose le verifiche messe a segno dai militari, che hanno passato al setaccio produzioni dolciarie e rivendite di giocattoli anche nelle province di Avellino e Benevento.

Questi i numeri complessivi dei controlli dei Nas nelle tre province:

– ispezionate settanta attività commerciali;

– sottoposti a sequestro amministrativo 5 quintali di prodotti dolciari;

– sequestrate, per l’eventuale successiva confisca amministrativa e

conseguente distruzione, 850 confezioni di articoli ludici (giocattoli

di varia tipologia) e luminarie;

– contestate, a vario titolo, quattordici violazioni riconducibili a diverse irregolarità (tra cui giocattoli sprovvisti di marchio Ce o delle avvertenze/istruzioni relative alla

sicurezza, nonche´ prodotti dolciari privi delle indicazioni relative alla tracciabilità) per un importo complessivo per oltre 20mila euroo. Non solo: le gravi carenze igienico-sanitarie e gli illeciti amministrativi hanno portato, in collaborazione con il personale Asl, alla chiusura di una pasticceria, un laboratorio di produzione dolciaria, una pescheria e tre depositi di alimenti di supermercati. Il valore dei provvedimenti amministrativi adottati è pari a circa un milione e mezzo di euro. Le verifiche, hanno fatto sapere dal comando provinciale, continueranno anche nelle prossime settimane.