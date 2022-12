Ci risiamo: il nuovo anno, come da tradizione, inizia con una raffica di aumenti. Ad essere colpiti, anche qui come da “tradizione”, saranno soprattutto gli automobilisti. Finisce domani, infatti, lo sconto sul prezzo dei carburanti e al momento non sono previste proroghe: quindi si registrerà un rialzo di circa 18 centesimi sui prezzi attuali. Comincia così un 2023 in cui sono possibili anche aumenti per le tariffe delle autostrade. Da quattro anni a questa parte, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono rimaste congelate. Il 2023 potrebbe registrare il ritorno agli aumenti.

Possibile inoltre che aumenti le bollette di luce e gas per effetto della norma del Milleproroghe, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Nel testo del decreto pubblicato, è infatti confermata la modifica che proroga di due mesi, fino a giugno 2023, la sospensione delle modifiche unilaterali, ma esclude dal divieto le «clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche alla scadenza delle stesse». Il tutto «nel rispetto dei termini di preavviso previsti» e «fermo restando il diritto di recesso».