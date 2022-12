La città di Volla sembra che perderà la sua caserma dei Carabinieri. A seguito della richiesta dell’aumento del fitto, rialzato al doppio della cifra, da parte della proprietà della struttura, il Demanio ha rifiutato di pagare e così i militari dell’arma saranno sfrattati. Amministrazione, con il sindaco Giuliano Di Costanzo in prima linea, cittadini e studenti, tra cui anche giovanissimi, centinaia di persone che si sono mobilitate, oggi (21 dicembre) sono scesi in piazza per protestare pacificamente e richiedere un intervento del Governo affinché la cittadina possa continuare ad avere il proprio presidio di sicurezza e legalità.

“Siamo qui per garantire alla nostra piccola città di poter avere ancora giustizia e legalità. Manifestiamo solidarietà alle forze dell’ordine e per lanciare un messaggio a cui tutti dovrebbero accodarsi.”- ha spiegato una giovane studentessa. Alla manifestazione ha preso parte anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli il quale è così intervenuto sulla questione:” Purtroppo le manifestazioni di interesse per ora sono andate deserte e c’è il rischio fortissimo di perdere la caserma in un territorio ad altissima densità criminale nell’area tra Volla, Ponticelli e Barra. Per questo chiederemo l’intervento del Ministro degli Interni, bisogna trovare una soluzione a tutti i costi. Sono contento che la popolazione scenda in piazza per le forze dell’ordine”.