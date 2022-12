Domani 31 dicembre continua la quattro giorni del Capodanno a NAPOLI. I primi appuntamenti al via in mattinata con due orchestre giovanili volute dal sindaco Manfredi “per esaltare e dare lustro ai percorsi formativi musicali dei giovanissimi”. La sera inizieranno i grandi festeggiamenti che introducono al 2023. Dalle 21:30 a piazza del Plebiscito leggerezza, buon umore e musica con uno spettacolo trasversale che accompagnerà i presenti fino al countdown della mezzanotte con i saluti del sindaco. Il grande evento ha come mattatore Peppe Iodice e con lui il cast del Peppy Night, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio, Daniele Decibel Bellini. Ospiti sul palco Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi. Dopo la mezzanotte gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello e Franco Ricciardi.

Napoli saluterà il 2022 ed accoglierà il 2023 anche con ‘Etnica’, due discoteche all’aperto sul Lungomare, dalle 22, alla Rotonda Diaz e piazza Vittoria. Il progetto prevede l’unione di suoni e canzoni dei popoli che si affacciano sul mediterraneo, non ultima la canzone napoletana di ieri e di oggi. Fino all’alba del primo gennaio una originale e trasversale miscela musicale fonderà i ritmi, i suoni e le lingue delle diverse etnie che si affacciano sul Mare di Mezzo con l’elettronica e la dance prodotta all’ombra del Vesuvio. Alle consolle e on stage della Rotonda Diaz si alterneranno i set elettronici di Au¨ra; Da Believer, Fiona Kraft; Gianni Romano e il live del cantautore Emanuele Romano.