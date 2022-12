Prosegue senza soste la lotta per il contrasto all’abusivismo edilizio da parte della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano. Nel corso dei controlli, gli agenti diretti dal Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino, in pochi giorni hanno dato seguito a diverse operazioni, in una delle quali è scoperta addirittura anche una falsa richiesta di condono allegata a un atto notarile di compravendita. Alla luce di tanto è scattata la denuncia per cinque persone tutte indagate a diverso titolo per abuso edilizio e per falsità materiale in atti.

Qualche giorno dopo, la Polizia Municipale del Comando di Piazza D’Aosta ha individuato, in periferia, la realizzazione di un altro immobile abusivo ex novo ancora grezzo della superficie di circa 150 mq destinato probabilmente a divenire un capannone industriale o commerciale. L’immobile, realizzato senza permesso di costruire e in barba alle normative sulla tutela del paesaggio, è posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziaria ai rispettivi proprietari i quali sono denunciati all’Autorità Giudiziaria.