Un autoarticolato che trasportava derrate alimentari è stato quasi completamente distrutto da un incendio sviluppatosi poco pima che la merce venisse scaricata in un supermercato. E’ accaduto poco dopo le 5 in via San Pietro ad Ariano Irpino. Mentre era in fase di manovra, l’autista ha visto fumo e fiamme provenire dall’interno dell’automezzo e ha chiamato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivate tre squadre da Avellino, Grottaminarda e Ariano Irpino che hanno lavorato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in siurezza la zona. L’autista, residente a Napoli da dove era partito, è rimasto illeso.