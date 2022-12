Sono gia’ migliaia le persone in fila in Campidoglio, a Roma, per la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore morto due giorni fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti che stanno entrando nella Sala della Protomoteca. Sul feretro di Sinisa è appoggiata poco fa una sciarpa del Bologna calcio. Presenti in prima fila – oltre all’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato – la moglie dell’ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di Mihajlovic.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, e’ arrivato alla camera ardente per Sinisa Mihajlovic in Campidoglio, a Roma. L’allenatore, entrando nella Sala della Protomoteca dopo aver evitato i giornalisti, visibilmente commosso ha salutato il feretro di Mihajlovic e i suoi familiari e si e’ seduto alle loro spalle.