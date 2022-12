Daniele Bosica, giocatore della Renato Curi Angolana, è morto ieri a 18 anni. Il ragazzo aveva una grave malattia contro cui combatteva da un anno. Il ragazzo, di grande tecnica e cuore, era ricoverato da circa un mese a Roma, in attesa del trapianto di midollo. Tutto è iniziato un anno fa quando il ragazzo è rimasto vittima di uno scontro di gioco. Poichè il dolore non passava, i medici hanno deciso di approfondire disponendo degli accertamenti. Esami che hanno portato alla scoperta della malattia.

È la stessa società calcistica a condividere sulla propria pagina Facebook un messaggio di cordoglio per il ragazzo: «La Renato Curi Angolana piange la scomparsa di Daniele, un amico gentile, un ragazzo buono, un esempio per tutti. Ti porteremo sempre nel nostro cuore, non dimenticheremo il tuo sorriso e la tua passione per il gioco più bello al mondo. La grande famiglia della Renato Curi Angolana e la comunità di Città Sant’Angelo si stringono al cordoglio dell’intera famiglia e dei più cari, a cui giungano il nostro caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze. Ciao Daniele, riposa in pace».