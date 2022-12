“Fatti furbo a Capodanno, non iniziare l’anno in Pronto Soccorso”: è questo il messaggio lanciato dal personale dell’ospedale Cardarelli di NAPOLI a poche ore dai festeggiamenti per l’ultima notte dell’anno. Diramato anche un elenco di raccomandazioni all’utenza per disincentivare l’uso dei botti, la guida in stato di ebrezza e l’abuso di alcolici a Capodanno. Il personale del pronto soccorso si prepara alla notte del 31 dicembre “verificando – così una nota dell’ospedale – tutto quello che serve per la gestione delle particolari emergenze, ben sapendo che in quelle ore si fronteggeranno traumi e ferite per botti e incidenti, intossicazioni da alcol o droga”.

Per garantire un’assistenza più completa per la notte del 31 dicembre, il Pronto Soccorso del Cardarelli vedrà un potenziamento con la presenza in guardia attiva di un medico oculista.