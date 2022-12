Finalmente online le graduatorie per l’assegnazione di borse di studio da 750 a 1.300 euro per gli studenti: a stanziarle è l’INPS. L’INPS ha da poco pubblicato online le graduatorie riguardanti l’assegnazione di borse di studio per studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e relative all’anno scolastico 2021-2022. Si tratta di incentivi che vanno dai 750 ai 1.300 euro, destinati ai figli orfani o equiparati tali di genitori deceduti afferenti ad alcune categorie lavorative.

In particolare il contributo scolastico è destinato ai figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dipendenti ex IPOST, nonché di pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.

Migliaia di borse di studio stanziate dall’INPS

Le borse di studio, del valore di 750, 800 o 1.300 euro, saranno suddivise in base all’anno scolastico di studenti e studentesse e secondo i fondi messi a disposizione dell’ente di previdenza sociale. In particolare saranno stanziate:

1.100 borse di studio del valore di 750 euro per l’ultimo anno di scuola media, gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

800 borse del valore di 750 euro per l’ultimo anno di scuola media, gestione di assistenza magistrale.

3.600 borse del valore di 800 euro per i primi quattro anni delle scuole superiori, o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi. Ciò per la sezione gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

1.800 borse del valore di 800 euro destinate alle categorie sopra citate, per la sezione gestione di assistenza magistrale.

1.700 borse del valore di 1.300 euro per l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

700 borse da 1.300 euro per l’ultimo anno di scuola superiore per la gestione assistenza magistrale.

100 borse di studio del valore di 1.300 euro destinate all’ultimo anno di scuola superiore, per la gestione ex-Ipost.

