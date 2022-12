Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, eletto alla Camera dei Deputati nelle ultime elezioni politiche, si è dimesso dal Consiglio Regionale optando per lo scranno di Montecitorio. Al suo posto subentra Roberta Gaeta, prima dei non eletti nel collegio di Napoli nella lista Europa Verde – Demos, che ha aderito alla proposta politica di Europa Verde. Infatti era ormai quasi scaduto il tempo per scegliere, così Borrelli resta a Roma alla Camera dove potrà comunque portare avanti le sue battaglie per il territorio, così come sta facendo già da qualche mese nonostante alcune settimane debba trascorrerle a Roma per forza di cose.

“Continuerò a portare avanti il lavoro svolto in Consiglio da Francesco Emilio Borrelli, in rappresentanza dell’intera lista e degli elettori che hanno scelto di dare fiducia al nostro progetto nelle scorse elezioni regionali – ha dichiarato la neo consigliera Gaeta – proseguendo le battaglie a difesa dell’ambiente, contro la criminalità e ogni forma di illegalità e, soprattutto, a difesa degli ultimi. La mia lunga militanza al fianco dei più deboli, per sostenere, dare voce e rappresentanza a chi non ne ha, caratterizzerà la mia azione politica in questa nuova esperienza istituzionale, in piena sinergia e in modo collaborativo con chi mi ha preceduto”.