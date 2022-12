Ancora bonus ed incentivi, stavolta per gli studenti che potranno avere fino a 4000 euro dall’INPS, però è necessario fare domanda. In questo particolare periodo di estrema precarietà economica, la maggior parte delle persone ripone le speranze negli incentivi e nei bonus. Quello che più preoccupa le persone è sicuramente l’aumento delle bollette. Dunque, anche un sostegno importante per gli studenti può aiutare le famiglie che intendono coprire le spese e che quindi potrebbero avere la fortuna di non vedere gravare parte dei costi dello studio sul bilancio familiare.

Il bando in questione offre circa 100 contributi di circa 4000 euro al fine di frequentare Istituti Tecnici superiori per studenti fuori sede. Le domande dovranno essere presentate dal 25 gennaio al 22 febbraio 2023. Ma quali saranno i requisiti? Entrare in graduatoria, dove verranno sommati il punteggio del merito scolastico con l’indicatore ISEE 2023.

Se l‘ISEE arriva a 8000 euro si avranno 25 punti, dagli 8.000 ai 16.000 euro, se ne otterranno 20. Con l’ISEE da 16.000 ai 24.000 euro, si avranno invece 15 punti e con ISEE fino a 32.000 euro so ottengono 10 punti. Un ISEE da 32.000 a 44.000 ci saranno 5 punti. Insomma, ancora il reddito è alla base di questo che naturalmente deve tenere conto degli indicatori necessari prima di essere generato ed assegnato. Per qualcuno potrebbe essere una bella boccata d’ossigeno.