Esistono validissimi strumenti per far fronte al caro vita. Ecco in arrivo i bonus spesa: 100€ per i single e 500€ per le famiglie. Continua purtroppo il periodo difficile per molti cittadini italiani a seguito della pesante inflazione che si è abbattuta sul nostro Paese. Da febbraio 2022, ormai, i cittadini sono alle prese con aumenti dell’energia, del carburante e, soprattutto, dei prodotti di prima necessità acquistabili al supermercato.

Si tratta di una diretta conseguenza della guerra in Ucraina scatenata da Putin e dalle relative decisioni di bloccare la fornitura di gas e l’esportazione di molti prodotti (come latte, verdure, legname, ecc.). Dunque, oggi andare al supermercato costa sempre di più, ma fortunatamente i cittadini hanno la possibilità di poter usufruire di interessanti buoni spesa. Eccone alcuni: 100€ ai single e 500€ alle famiglie con 5 membri a seconda dell’Isee.

Arrivano i bonus spesa: occhio all’Isee

Non è assolutamente necessario vergognarsi nel dire che, negli ultimi mesi, si fa fatica ad acquistare il pane, il latte o altri prodotti al supermercato necessari per il nostro sostentamento. Purtroppo, si tratta delle conseguenze dirette dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi al consumo, i quali hanno un potere determinante sulle nostre vite e, soprattutto, sulle nostre finanze. Tuttavia, esistono misure di welfare previste dallo Stato e dai comuni che permettono a chi è più in difficoltà di ammortizzare un po’ i costi.

In questo articolo vogliamo infatti parlarvi di alcuni bonus spesa esistenti nel nostro territorio, i requisiti necessari per potervi accedere e tutto ciò che serve per averli. Sono infatti moltissimi i Comuni italiani che hanno dato il via ad iniziative di supporto al reddito per quei cittadini maggiormente in difficoltà. Non tutti gli enti, ovviamente, partecipano a queste misure di sostegno e per controllare quali sono i bonus attivi è necessario verificare sull’albo pretorio del proprio Comune di residenza.

Ogni ente stabilisce requisiti, importi e modalità di erogazione del bonus spesa, ma nella maggior parte dei casi si tratta di elementi prestabili. Tra questi vi sono la residenza, l’Isee, la tipologia di nucleo familiare, la situazione immobiliare e lavorativa, il reddito di tutti i componenti e la disponibilità di denaro. Tra i Comuni che hanno erogato aiuti economici alle famiglie vi è quello di Napoli. Sono stati infatti messi a disposizione 125€ per ogni famiglia che potrà spenderli in supermercati convenzionati entro il 31 dicembre 2022. Potranno usufruire del bonus circa 7mila famiglie che risultano avere difficoltà economiche, oltre ad essere residenti e avere almeno quattro persone nel nucleo familiare.

Bonus spesa: 100€ per single, 500€ per le famiglie

Un altro Comune che ha deciso di aiutare i propri cittadini è quello di Crosia. Anche questo Ente, infatti, ha voluto stanziare dei bonus spesa per le famiglie che versano in condizioni di maggiori difficoltà. Possono essere beneficiari del Reddito quelle famiglie residenti nel Comune di Crosia e con un Isee non superiore a 6.500€.

L’importo erogato da tale bonus spesa dipende dal numero di persone che compongono il nucleo familiare. Nello specifico: 100€ per i nuclei unipersonali (single); 150€ per i nuclei con due persone; 200€ per tre persone; 300€ quattro persone; 500€ per i nuclei familiari composti da cinque o più persone.

