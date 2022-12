Come annunciato nei mesi scorsi, ieri l’Inps ha finalizzato le graduatorie definitive per il bonus psicologo, introdotto nel dicembre 2021 e poi prorogato con l’obiettivo di offrire un sostegno psicologico ai cittadini, anche nell’ottica delle conseguenze della pandemia di Covid. L’esito delle richieste, ha spiegato l’Istituto, è comunicato agli interessati “tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione ‘Ricevute e provvedimenti’”. Il bonus psicologo è finanziato per 25 milioni di euro, cifra insufficiente per far fronte alle 340mila richieste avanzate. Di queste, secondo alcune stime, potrebbero esserne accolte circa 42mila.

Nel caso in cui la richiesta fosse andata a buon fine, al beneficiario vengono comunicati l’importo che ha a disposizione e un codice univoco associato alla sua agevolazione. È questo il codice che la persona deve comunicare al professionista a cui si rivolge. A sua volta lo psicologo usa lo stesso codice, insieme al codice fiscale del paziente, in fase di prenotazione o di conferma della sessione.La persona che riceve il bonus psicologo, spiega l’Inps, ha “180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco”.

Il contributo può essere utilizzato per sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza. L’elenco dei professionisti è consultabile sui siti dell’Inps, Cnop e degli Ordini delle regioni e delle province autonome. Il bonus psicologo ammonta a massimo 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori Isee.