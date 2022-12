Arrivano finalmente le date per conoscere le graduatorie del bonus psicologo e sapere finalmente chi avrà diritto ai €600 di questa importante misura. Ma il bisogno di sostegno psicologico è fortissimo per gli italiani e proprio per questo arriva una nuova misura concreta di aiuto. Il bonus psicologo è stato messo in campo proprio dal governo Draghi. Si tratta di un bonus assolutamente innovativo perché mai nella storia italiana c’era stato un bonus pensato appositamente per il sostegno psicologico.

Ma il fatto è che dopo la grave pandemia di Covid tantissimi italiani si erano trovati in forte difficoltà dal punto di vista psicologico. In realtà la nostra società ha sempre avuto bisogno di forte supporto dal punto di vista psicologico ma questo non è mai stato erogato. Infatti i numeri parlano chiaro: l’ansia, la depressione le fobie e tanti altri disturbi della psiche stanno aumentando sempre di più nella popolazione italiana.

Ora si sa chi è stato ammesso ma tanti ne hanno bisogno

Tra l’altro la presenza di uno stato sociale sempre più lontano e sempre più avaro incrementa queste ansie perché le famiglie italiane che rischiano di trovarsi in povertà sono veramente tantissime e quando manca una rete sociale di protezione che possa raccogliere ed aiutare chi cade, chiaramente le paure aumentano.

Infatti oggi oltre alle paure causate dal covid sono arrivate anche le paure a causa della forte difficoltà economica che sta affrontando il nostro paese e anche della tremenda inflazione al 12%. Proprio per questo adesso finalmente si saprà chi rientra nel bonus psicologo e chi no. Infatti le domande sono state tantissime e fino al 24 ottobre si poteva fare domanda. Il bonus eroga fino a 50€ per ogni seduta di psicoterapia.

Come funziona e le graduatorie

Con un reddito isee fino a 15.000 euro vengono erogati 600 euro. Se invece l’ISEE è entro i 30.000 euro, vengono erogati 400 euro ma se l’ISEE è tra 30 mila euro e 50 mila euro il bonus sarà da 200 euro. Ma come sappiamo i soldi messi a disposizione del governo erano piuttosto pochi e quindi delle tantissime domande arrivate probabilmente ben poche potranno essere esaudite.

Il meccanismo scelto dal Governo è proprio quello della graduatoria, ma vediamo quando si saprà questa graduatoria. La graduatoria sarà resa pubblica proprio dal 7 dicembre 2022. Infatti proprio dal 7 dicembre 2022 si saprà chi rientra nel bonus e chi no, ma niente paura perché arrivano proprio nuove iniziative a sostegno degli italiani.

Le nuove iniziative: come avere aiuto extra

Infatti le regioni stanno mettendo in campo dei nuovi bonus psicologo proprio per consentire a chi non ha potuto beneficiare di quello nazionale di usufruire e addirittura in Campania viene istituito uno psicologo di base da affiancare proprio al medico di base.

L’idea dello psicologo di base è molto avanzata perchè il supporto psicologico deve essere continuativo. Ma pare che altre regioni seguiranno l’esempio della Campania e creeranno questa figura.

fonte ilovetrading.it