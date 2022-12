Un Bonus PostePay di Natale è in arrivo ad alcuni clienti di Poste Italiane. Il valore è di 300 euro, chi lo riceverà? Tanti vantaggi da non lasciarsi scappare, c’è tempo fino al 31 dicembre. Approfondiamo il regalo di Poste Italiane.

Poste Italiane mira alla soddisfazione dei suoi clienti. Propone non solo tanti prodotti convenienti e utili – dallo SPID ai Buoni Fruttiferi, dalle carte prepagate ai conti correnti – ma anche interessanti iniziative come il cashback sulle spese effettuate. Un aiuto che giunge come un’occasione di risparmio in un periodo di spese folli. L’inflazione ha inferto una ferita profonda all’Italia e rimarginarla sarà difficile. Ci sarà bisogno di tempo e di interventi efficaci da parte del nuovo Governo. I cittadini, infatti, non hanno ancora capito se il loro voto porterà i risultati sperati oppure no. Nel frattempo ci pensa Poste Italiane ad aiutare i suoi clienti con un Bonus PostePay che vale 300 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Bonus PostePay di Natale da 300 euro

Ricordate il cashback di Stato eliminato all’inizio di quest’anno? Bene, Poste Italiane lo ha riproposto ai clienti PostePay proponendo un risparmio sugli acquisti e garantendo la tracciabilità della spesa. Per poter usufruire del rimborso, infatti, occorrerà che le spese siano pagate con mezzi tracciabili. Una condizione piccola che potrebbe incontrare qualche problema per la decisione del Governo di eliminare l’obbligo per gli esercenti di accettare necessariamente i pagamenti con il POS (per importi sotto i 30 euro).

Il cashback di Poste Italiane resterà attivo fino al 31 dicembre 2022 e si attiva con una spesa minima di 10 euro. Inoltre ci sono altre condizioni da rispettare. Il cashback massimo giornaliero è di 10 euro per un totale di 300 euro avendo già aderito all’iniziativa. Si riceveranno 3 euro per ogni transizione con Codice PostePay e per le transizioni con “Paga con PostePay” effettuate tramite APP PostePay da Esselunga. Un euro di cashback, invece, è previsto per pagamenti con ENI APP, IP e APP ClubQ8.

Come ricevere il rimborso

Per poter ricevere il rimborso occorrerà inquadrare con APP PostePay o APP BancoPosta il QR Code messo a disposizione dagli esercenti aderenti all’iniziativa. La lista completa è visionabile sul portale di Poste Italiane oppure sulle applicazioni di riferimento. Sono incluse anche le tabaccherie punto LIS mentre non prevedono il cashback le transazioni effettuate presso gli uffici di Poste Italiane pur se eseguite con la carta prepagata.

fonte internet.tuttogratis.it