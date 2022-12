Bonus spesa digitali, il sostegno più gradito. Il Natale si avvicina e con la festa più attesa dell’anno, vi è il desiderio di allestire una tavola meravigliosa per la vigilia ed il pranzo di Natale. Non vi è festa cha abbia una ritualità intensa, e suddivisa in diversi momenti, come il Natale. La preparazione del presepe, dell’albero di Natale e poi la Messa di mezzanotte la sera del 24 dicembre. Il prima ed il dopo del momento dedicato alla nascita di Gesù Bambino, è caratterizzato dalla cena della vigilia e dal pranzo di Natale.

Due momenti dove il riunirsi attorno ad una tavola non ha un valore soltanto gastronomico. E’ molto di più. La magia del Natale condivisa con familiare e parenti, in un’atmosfera che soltanto in quei giorni è palpabile. La crisi economica che sta caratterizzando il nostro tempo può impedire a tante famiglie di vivere quell’incantesimo. Cosa fare allora?

Bonus spesa digitali, il regalo più gradito

Di solito, quando il Natale bussava alla porta si aveva sempre voglia di fare qualcosa di diverso, soprattutto a tavola. Tra tradizione e piatti nuovi da presentare a parenti ed amici, le festività natalizie erano un momento in cui ci si abbandonava volentieri a qualche spesa “pazza”. Il Natale 2022 che sta per arrivare ha un volto assai più mesto del solito. Si ha meno voglia di sorridere perché quello che sta accadendo attorno a noi, a poche centinaia di chilometri dà pochi motivi per farlo. La guerra ha portato morte, distruzione, angoscia e crisi profonda. E sono tante le famiglie che stanno soffrendo per questa situazione. Natale, da sempre, non è soltanto una festa, è “la festa” per eccellenza. Il momento in cui le famiglie si riuniscono, si rincontrano, se vivono lontane. La pandemia aveva interrotto questa sacra ritualità e nel 2022 si sperava di riprenderla pienamente.

Ma così non sarà e per molte famiglie la stessa festa di Natale avrà connotati diversi. Il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, potrebbero essere drammaticamente ridimensionati se non non, addirittura, cancellati. Il rito della cena della vigilia e del pranzo di Natale insieme, per condividere un’atmosfera unica è qualcosa a cui si rinuncia assai dolorosamente. Proprio per non privare tante famiglia di questa condivisione così intensa ed importante, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, alcune amministrazioni hanno istituito un bonus spesa digitali, per aiutare con un sostegno economico i nuclei familiari che stanno vivendo un periodo di difficoltà. Esattamente in cosa consiste questo bonus spesa digitali e poi chi ne diritto? Vediamo di capirne qualcosa in più.

Siamo in Calabria

L’amministrazione è quella del comune di Crosia, in provincia di Cosenza, in Calabria. E’ lì infatti che si è deciso di assegnare dei bonus alle famiglie in difficoltà in occasione delle prossime festività natalizie. Il bonus, che può raggiungere il valore massimo di 500 euro, potrà essere poi speso per l’acquisto di beni di prima necessità. Saranno privilegiate le famiglie numerose. Più il nucleo familiare è ampio maggiore sarà l’importo del bonus erogato dall’amministrazione.

Il bonus verrà quindi accreditato sulla tessera sanitaria di colui che ha inoltrato la richiesta. Insieme alla somma verrà assegnato un PIN che verrà utilizzato al momento del pagamento della spesa che avverrà, quindi, tramite la tessera sanitaria stessa. Gli importi partiranno da una somma minima di 100 euro per chi vive solo, 150 euro una coppia, 300 euro per un nucleo di quattro persone ed infine 500 euro per un nucleo di cinque o più persone.

fonte ilovetrading.it