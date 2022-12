Molti nuclei familiari sono in attesa del pagamento dei Bonus asili nidi. Si tratta di una delle tante misure a sostegno delle genitorialità ma non incluso nell’Assegno unico e universale. Chi si chiede quando arriveranno i soldi resta ancora senza risposta perché bisogna attendere lo sblocco dei pagamenti da parte dell’Inps. Forse ciò avverrà entro la fine del mese. Ma ecco come controllare la domanda così come riportato da bonificobancario.it. Nell’attesa è possibile controllare a che punto è la pratica. Bisogna collegarsi al sito dell’Inps e accedere con l’identità digitale come lo Spid, Cns e Cie.

Una volta entrati nell’Area riservata, bisogna cercare il Fascicolo Previdenziale ed entrare poi nella sezione Prestazioni e Servizi. A quel punto bisognerà cliccare sulla voce Bonus Asilo nido. Soldi che servono tante alle famiglie soprattutto a quelle con i genitori impegnati entrambi nel lavoro e che non possono evitare l’iscrizione a scuola dei loro piccoli.