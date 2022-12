E’ in via di pubblicazione il messaggio Inps che chiude il cerchio delle domande per il Bonus psicologo, il contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dal decreto legge 228 del 30 dicembre 2021, il milleproroghe. Le domande si sono chiuse alla mezzanotte del 24 ottobre scorso e l’Istituto per la previdenza le ha analizzate. Il messaggio 3820 prevedeva il completamento dell’istruttoria per oggi, 7 dicembre, con la approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del bonus. Servirà un supplemento di pazienza per i richiedenti.

Il messaggio che definisce questo passaggio dovrebbe arrivare venerdì. A seguire, partirà la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme da parte dei professionisti: serviranno anche le istruzioni operative per loro.