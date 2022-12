Bonus 350 euro una tantum in arrivo per tre milioni di lavoratori. La misura destinata ad arrivare in busta paga in due tranche (tra gennaio e marzo 2023) è destinata ai lavoratori dipendenti del settore terziario e coloro che operano nella distribuzione moderna organizzata e nella distribuzione cooperativa. Il contributo economico è inserita all’interno di un “protocollo straordinario” ed è frutto dell’accordo tra i sindacati e le associazioni delle cooperative di consumo per garantire una prima risposta concreta contro i rincari.

L’intesa è raggiunta dai sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le Associazioni delle cooperative di consumo. I lavoratori di questi settori riceveranno un bonus una tantum da 350 euro con l’inizio del nuovo anno per far fronte al carovita. I lavoratori del macro settore terziario, distribuzione moderna organizzata e cooperazione, attendono dal 2020 il rinnovo del contratto di lavoro. Il bonus rappresenta “uno step in più verso il rinnovo dei Ccnl in fase di discussione”, fanno sapere in una nota.