Bonus per gli amici a quattro zampe. Per la nuova manovra di governo i gruppi parlamentari hanno presentato oltre tremila emendamenti. Tra questi è spuntato anche quello che prevederebbe un bonus per prendersi cura dei propri animali domestici, La proposta è nata tramite l’iniziativa di Michela Vittoria Brambilla, ex Forza Italia oggi nel Gruppo Misto. Il sussidio prevederebbe un assegno da 150 euro annui per ogni animale domestico che vive all’interno di un nucleo familiare ed è iscritto all’anagrafe animali d’affezione.

Il bonus vale fino a un massimo di 3 animali e ha dei limiti Isee. L’importo massimo previsto sarebbe di 450 euro all’anno, che potrebbero raddoppiare a 900 in caso di Isee inferiore a 7mila euro. L’assegno verrebbe corrisposto dall’Inps dopo che l’intestatario avrà presentato domanda presso l’Istituto.