Le domande di sessioni di psicoterapia con il bonus psicologo presentate all’Inps sono state in totale 395.604. Le istanze accolte sono 41.657 distribuite su base regionale. Lo riferisce l’Istituto, annunciando di aver completato l’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo alle spese relative a sessioni di psicoterapia e di aver approvato le relative graduatorie regionali per l’assegnazione del beneficio. Le domande – ricorda inoltre l’Inps – sono state accolte sulla base della percentuale di budget assegnato regionalmente all’indennità, con priorità per gli Isee più bassi, mentre a parità d’Isee, si è seguito il criterio cronologico di presentazione delle istanze.

Come usufruire del bonus

Gli interessati, accedendo al “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito dell’Inps, possono visionare l’esito della richiesta presentata e, in caso positivo, l’importo assegnato e il codice univoco da utilizzare entro 180 giorni per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia. Al momento della prenotazione della seduta, il ìbeneficiario deve comunicare il codice al professionista, che provvederà ad associarlo al beneficiario al momento della prenotazione della seduta nel servizio online.

Risorse limitate

ll contributo può arrivare fino a 600 euro. Il bonus psicologo 2022 spetta per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia fino a concorrenza della somma assegnata. Peccato però che di fronte al boom delle domande potrà essere soddisfatta circa una domanda su dieci visto che le risorse (25 milioni totali), anche dopo i nuovi fondi arrivati con l’ultimo decreto aiuti, non sono sufficienti per tutti.

fonte ilsole24ore.com