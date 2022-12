I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato in via monsignor Peluso, all’interno del parco Macello, 13 bombe artigianali ad alto potenziale. Gli ordigni, simili a quelli utilizzati per intimidazioni alle attività commerciali, erano nascosti in aree condominiali, in alcuni vani contatore. Con le bombe anche 37 dosi di marijuana, 21 stecchetto di hashish. Le bombe sono state repertate dai carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Napoli e saranno distrutte.

Inoltre quasi un quintale di fuochi pirotecnici sequestrati ed un cittadino cinese che li trasportava denunciato. È il bilancio di un’operazione realizzata dalla Polizia di Stato a Sessa Aurunca, nel Casertano. I poliziotti del locale Commissariato hanno fermato per un controllo un 38enne cinese che viaggiava in auto, trovandogli numerosi fuochi che l’uomo ha garantito di aver acquistato regolarmente; solo che la quantità sembrava di gran lunga superiore al limite legale di 25 chili trasportabili. Il 38enne è stato quindi condotto in Commissariato dove è emerso che il peso dei fuochi era di 95 chili. È scattato così il sequestro dei botti e la denuncia del 38enne.