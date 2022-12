Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Santa Croce a Cardito (Napoli) per il rinvenimento di un ordigno inesploso. La bomba, di circa 3 chili, ripiena di polvere, chiodi e bulloni, sarebbe stata piazzata da ignoti davanti un’attività di noleggio auto. I carabinieri della stazione di Crispano e gli artificieri del nucleo investigativo di Napoli hanno disinnescato l’ordigno pochi minuti dopo. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’evento.

Una bomba della stessa tipologia su ritrovata a fine gennaio proprio a Cardito. Si trattava di un ordigno potenzialmente letale contenete chiodi metallici, come quello utilizzato durante un attentato terroristico avvenuto nel 2019 a Lione. Una bomba probabilmente inesplosa o messa addirittura come possibile minaccia da parte. Insomma, le ipotesi sono tante e fanno tutte rabbrividire.