Non bastano i rincari, ma a quanto pare ci sarebbero anche aziende che ne approfitterebbero per alzare ancora di più la soglia. Questo emergerebbe dalle multe comminate ad alcuni gestori. Sono circa 2,66 milioni i consumatori che hanno infatti subito aumenti ingiustificati di prezzo delle bollette da parte delle autorità energetiche per i quali l’Antitrust chiede la sospensione. L’Autorità per la concorrenza e il mercato ha avviato sette istruttorie e adottato sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Lo si legge in una nota dell’Autorità nella quale si annuncia l’avvio di sette procedimenti nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato. «Le imprese dovranno sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022». Dunque, ancora problemi di carattere economico che poi finiscono a gravare sui consumatori già pressati dalla crisi energetica.