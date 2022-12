Prima un boato. Poi il fuoco che divorato le auto parcheggiate. Un incendio, quasi certamente doloso, ha scatenato il panico, la scorsa notte alle 3.40 nel parco Primavera a Portici (Napoli). I carabinieri della stazione locale assieme ai vigili del Fuoco sono arrivati sul posto dopo decine di chiamate. Cinque le vetture completamente distrutte dal fuoco, tre quelle lambite e danneggiate parzialmente. Le fiamme hanno annerito anche la facciata di un palazzo di quattro piani e danneggiato gli infissi delle abitazioni di piano terra e primo piano. Il rogo è poi estinto dai vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Terrore naturalmente per i residenti della zona che per primi hanno dato l’allarme temendo anche che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi ad alti veicoli ed agli immobili. Per fortuna l’intervento dei pompieri si è rivelato molto rapido.