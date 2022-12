Prevale la stabilità sui prezzi della benzina, oggi, e sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel in risalita, anche oggi non si registrano interventi sui prezzi raccomandati dei due prodotti. Il monitoraggio dei prezzi praticati alla pompa evidenzia di conseguenza medie poco mosse mentre si avvicina la fine dello sconto delle accise in vigore fino al 31 dicembre.

Venendo al dettaglio dei prezzi sulla rete, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 28 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,628 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,618 e 1,634 euro/litro (no logo 1,632). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,693 euro/litro (1,694 il valore precedente), con le compagnie tra 1,684 e 1,697 euro/litro (no logo 1,699).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 1,779 euro/litro (contro 1,781) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,715 e 1,836 euro/litro (no logo 1,689). La media del diesel servito è 1,844 euro/litro (1,846 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,779 e 1,902 euro/litro (no logo 1,754). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,769 e 0,782 euro/litro (no logo 0,756). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,248 e 2,497 (no logo 2,330).