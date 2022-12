È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina nelle acque di Bacoli, comune costiero della Città Metropolitana di Napoli. A perdere la vita Pasquale Corsaro, 35enne originario di Pozzuoli, vittima del ribaltamento di un catamarano offshore che, per conto di un cantiere nautico, stava testando insieme ad una seconda persona rimasta ferita in maniera non grave e ora ricoverata al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le prime richieste di aiuto alla Guardia costiera sono giunte da un’altra imbarcazione presente sul posto.

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli. Il 35enne sarebbe morto sul colpo e la salma è stata posta sotto sequestro per l’esame autoptico. Sequestrato ai fini delle indagini anche il catamarano.