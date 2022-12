Dramma in Sardegna. Due persone sono morte e due sono rimaste ferite questa sera nella acque di La Maddalena dopo che la barca su cui viaggiavano si è schiantata sugli scogli dell’Isola delle bisce, a sud est di Caprera. I due feriti, uno con trauma facciale e uno con fratture multiple sono stati trasportati all’ospedale di La Maddalena. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Guardia Costiera. Al momento non si conosce l’identità delle vittime né l’esatta dinamica dell’incidente. Si tratta del secondo incidente in mare, nello stesso giorno, a La Maddalena: questa mattina due giovani cugini erano finiti con il gommone sugli scogli.

Le vittime sono Tommy Di Chello, 38 anni titolare di un’impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Botte di Napoli. I due feriti sono Carlo Nieddu, di Golfo Aranci e un uomo campano. Sono ricoverati all’ospedale di La Maddalena, policontusi, con gravi ferite e in stato di choc. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dalla Guardia Costiera di La Maddalena, i quattro si trovavano su un motoscafo Fisherman e stavano rientrando su Golfo Aranci o Porto Cervo dopo una battuta di pesca. Procedevano da nord verso sud e dopo avere superato l’isola di Caprera si sono schiantati contro uno scoglio in prossimità dell’Isola delle bisce.