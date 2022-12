Due 19enni e due ragazzine di 14 anni in auto iniziano una pericolosa fuga a tutta velocità in piena notte all’alt dei carabinieri: ne nasce un inseguimento, i giovanissimi alla fine finiscono bloccati e il conducente è arrestato per aver colpito con un pugno uno dei militari. E successo la scorsa notte a Giugliano in Campania. L’inseguimento, iniziato in via Pigna, si è concluso nel vicino comune di Villaricca.

Il 19enne arrestato è in attesa di giudizio, l’altro maggiorenne è invece denunciato. L’auto era della madre di una delle due ragazzine e, secondo quanto finora ricostruito, le chiavi erano rubate dal 19enne alla guida nell’abitazione della minore.