C’è una vittima sull’autostrada A16, dove un’automobile è finita contro un veicolo in panne. In azione I vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17’30 di ieri, che sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 29 nel territorio del comune di Mugnano Del Cardinale, sulla corsia in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una era in sosta sulla corsia di emergenza. Nel violento impatto rimaneva ferita una donna di 82 anni originaria di Avellino, la quale era trasportata dai sanitari del 118 interventi, presso l’ospedale Moscati di Avellino dove poi ha perso la vita.

Alla guida il figlio di anni 48, visitato sul posto, insieme ai due occupanti della vettura in sosta, originari di Lecce. I veicoli incidentati erano messi in sicurezza. Purtroppo la donna è deceduta in ospedale per le ferite riportate.