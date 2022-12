Schiacciato dal pullman che guidava. Tragedia sulla Strada provinciale 2 al Valico di Chiunzi, nel Salernitano. Poco prima delle 13.30 di ieri l’autista di un pullman di linea della Sita Sud ha perso la vita. Da chiarire la dinamica dell’incidente, ma stando ai primi rilievi, verosimilmente l’uomo, originario di Castel San Giorgio, si trovava in strada davanti al mezzo pubblico che improvvisamente ha preso velocità travolgendolo. L’autista, che si stava scambiando gli auguri di Natale con un altro collega, non avrebbe fatto in tempo a evitare il tragico incidente.

Salvo l’altro autista che è sotto choc. Con ogni probabilità il freno di stazionamento dell’autobus si sarebbe disinserito oppure non sarebbe stato ben innestato. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso che hanno avvisato il magistrato di turno.