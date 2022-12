Una riduzione dell’aumento previsto per il pacchetto di sigarette e un contemporaneo aumento delle confezioni di trinciato. E’ l’effetto delle novità previste da uno degli emendamenti del governo. In particolare per un pacchetto di prezzo medio (circa 5 euro) l’aumento previsto inizialmente di 20 centesimi scende a circa 10-12 centesimi. Il mancato gettito, di circa 48 milioni, viene invece coperto aumentando il tabacco trinciato: per le confezioni più diffuse rincaro sarà di circa 40 centesimi.

Intanto nel 2021 in Italia il 24% dei 18-69enni fuma e il 16% e’ un ex-fumatore. Fra i fumatori uno su 4 (22%) consuma piu’ di un pacchetto di sigarette al giorno. Fumano di piu’ gli uomini rispetto alle donne, e anche i piu’ giovani, i residenti nel Centro-Sud e chi si trova in situazioni svantaggio sociale, poiche’ il fumo e’ piu’ frequente fra le persone con molte difficolta’ economiche o meno istruite. Negli ultimi anni la percentuale di fumatori si e’ comunque ridotta, lentamente ma significativamente, seguendo il trend in discesa che si osserva da almeno trenta anni. Fra il 2008 e il 2021 la quota di fumatori scende di circa 6 punti percentuali, dal 30% al 24%. Sono i dati emersi dal rapporto sulle neoplasie presentato da un’alleanza di associazioni al ministero della Salute.