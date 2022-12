Impennata di furti nelle abitazioni della Penisola sorrentina, in concomitanza con le festività natalizie. Tra gli ultimi, quello verificatosi nel pomeriggio del 26 dicembre, a Piano di Sorrento, quando alcuni ladri sono penetrati in un appartamento di via dei Platani, nell’omonimo parco, mettendo tutto a soqquadro e portando via un bottino in oro, denaro e oggetti preziosi. La Polizia di Stato, della stazione di Sorrento, prontamente intervenuta, sta vagliando le testimonianze di chi è transitato nella zona del furto tra le 15.00 e le 18.00 quando, in effetti, hanno notato un uomo (di cui è trasmesso un dettagliato identikit) trattenersi a lungo in prossimità del fabbricato interessato alla rapina. E, se in questo caso le ricerche si stringono attorno ad alcuni sospettati, delitti analoghi rischiano di rimanere impuniti.

E’ di poche settimane fa un altro furto con scasso perpetrato in un appartamento sito in Corso Italia, a Piano di Sorrento, a poca distanza dall’esercizio commerciale Pasta Fresca La Sorrentina, rimasto, fino ad ora, senza colpevoli. Ancora, in via San Liborio, sempre a Piano di Sorrento, è recentemente sventata un’ennesima rapina: solo l’arrivo fortuito di alcuni inquilini ha provocato la fuga di una vera e propria “banda del buco”. Alcuni malviventi, dopo essere penetrati in un giardino privato nel tardo pomeriggio, avevano effettuato un ampio foro in uno degli infissi dell’immobile, grazie al quale, secondo le forze dell’ordine, si sarebbero fatti strada per introdursi, notte tempo, nell’abitazione di una anziana signora.