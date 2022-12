Assegno Unico INPS 2023, previsti forti aumenti: si passa da 175 a 262 Euro al mese, le novità a riguardo al momento trapelate. Sono tantissime le persone che attendono questo 2023 per vedere effettivamente le novità portate dalla manovra economica, attuale oggetto di discussione del governo e dei parlamentari; già sono trapelate diverse notizie per quanto riguarda Reddito di Cittadinanza e pensionati, così come anche una serie di manovre per aiutare le famiglie. Quanto all’Assegno Unico INPS, argomento di forte interesse per tantissime persone, potrebbero essere ora arrivate delle novità più che positivi, con forti aumenti che dovrebbero arrivare nel prossimo 2023; in alcuni casi, si passa anche da 175 euro a 262,50 euro per la gioia di molti, ecco tutti i dettagli in merito.

Assegno Unico INPS 2023: previsti aumenti

A quanto pare, rispetto a quanto era previsto e trapelato dalla prima bozza della manovra economica del nuovo esecutivo, ci sono delle novità per l’Assegno Unico; già si era parlato di una maggiorazione del 50% per l’importo dato durante il primo anno di vita del bambino, così come un incremento sempre del 50% per tutte quelle famiglie composte da 3 o più figli fino al terzo anno di ciascun figlio. Al momento, come sottolinea today.it, non c’è comunque nulla di confermato (a dirlo lo stesso Ministero dell’Economia), ma da altri rumors pare che ci siano stati altri cambiamenti per il sussidio in questione.

I possibili aumenti del sussidio in arrivo nel 2023 dalle bozze

Sempre come riportato dalla fonte, dalla nuova bozza pare che per le famiglie numerose ci sarà un aumento del 50% ma solo nel caso non si abbia un ISEE superiore a 40mila euro; per avere certezze in merito si aspetta la nota ufficiale del governo e dunque, al momento, si resta nel campo delle ipotesi, considerando come poi la manovra debba essere approvata dal Parlamento. Ciò che sembra certo è che il contributo sarà più sostanzioso per le famiglie, andando sicuramente ad aiutare tantissime persone che negli ultimi mesi hanno risentito parecchio della crisi energetica e del caro vita.

Sempre come riportato dalla fonte, l’importo minimo (che spetta alle famiglie con Isee superiore a 40mila euro) dovrebbe essere aumentato di 25 euro, arrivando dunque (dai 50 attuali) a 75 euro, mentre quello massimo (per le famiglie a basso reddito) potrebbe registrare un aumento di 87,5 euro, arrivando così (dai 175 attuali) a toccare quota 262,5 euro. Alcune specifiche manovre restano comunque ancora da capire, così come è da capire la reazione del Parlamento; “In una fase difficile per inflazione e caro energia serve una manovra coraggiosa e redistributiva. Quella del governo Meloni è un colpo a chi è già fragile” ha scritto ad esempio su Twitter Graziano Delrio, parlamentare del PD, condividendo anche un articolo dell’Avvenire in merito. Per notizie certe si dovrà ancora attendere, con molte persone che sperano e chiedono un intervento deciso del governo.

fonte newsabruzzo.it