Il giorno dell’Immacolata dà il via a quelli che sono gli eventi Natalizi a Palma Campania, in piazza de Martino, con l’ allestimento del mercatino di natale il cui ricavato sarà donato in beneficenza sul territorio. Un’occasione per far respirare alla cittadina quella tipica atmosfera Natalizia, un opportunità per aggiungere qualche decorazione in più all’ albero, un qualcosa di unico ed originale fatta dalle sapienti mani dei nostri anziani : quest’ anno originalità e beneficenza abbelliranno le case palmesi, diventando magari un’ idea regalo, un modo speciale per augurare un sereno Natale dopo gli ultimi due anni che hanno, tra restrizioni e preoccupazioni, gettato un velo d’ombra su quella che è la festività per eccellenza.

A farsi promotore dell’iniziativa l ‘ amministrazione Donnarumma, con la Delegata alle politiche agli Anziani Angela Manzi , che ha accolto si buon occhio la proposta del Centro Sociale Anni D’ Argento e dell’ Associazione Angeli, nel voler allestire questo mercatino in cui saranno venduti oggetti natalizi interamente creati a mano.

Il ricavato dell’iniziativa sarà impiegato sul territorio attraverso una giornata, da stabilire successivamente, dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione del cancro al seno, in cui saranno effettuate una serie di controlli totalmente gratuiti.

Un’ iniziativa lodevole, che prende il via grazie al progetto di lavori manuali che ha visto collaborare fianco a fianco due realtà ormai attestate nel sociale Palmese: gli anziani del Centro e gli Angeli dell’ Associazione. L’iniziativa in tal senso è alla sua prima edizione. L’appuntamento da non perdere è giovedì 8 dicembre, dalle ore 10 :00 in Piazza De Martino.