Si intensificano in vista delle festività i controlli dell’Asl Napoli 1 Centro che mirano a garantire la sicurezza alimentare. Martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16 dicembre, il Dipartimento di Prevenzione e i Carabinieri del Nan di Napoli hanno effettuato interventi di vigilanza su operatori del settore alimentare. In particolare, l’operazione ha portato al controllo di 11 esercizi: una macelleria, sette pasticcerie, un pub, un ristorante e un panificio. Al termine delle verifiche sono state erogare 75 prescrizioni, 4 sospensioni di altrettanti laboratori di pasticceria, la sospensione di un locale di vendita di prodotti da forno, la sospensione di un deposito, la sospensione della linea di produzione di dolci per celiaci.

Sono complessivamente 15 le sanzioni erogate (per un ammontare complessivo di 24.500 euro) e tre i sequestri di alimenti (per 2.700 kg tra carne e prodotti da forno). Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta con l’obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti, anche a supporto dei Carabinieri del Nas di Napoli, e in sinergia con le articolazioni comunali competenti, così da rendere sempre più efficaci e approfondite le verifiche.