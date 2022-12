Ha seminato il panico aizzando il suo cane di grossa taglia contro i passanti. E’ accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Baiano. Il giovane protagonista della vicenda, un 28enne del posto, all’arrivo dei carabinieri che lo invitavano alla calma e a desistere dal proseguire, ha risposto prima insultandoli poi aggredendoli. Nella colluttazione, uno dei militari è rimasto ferito lievemente. Dopo essere bloccato e trasferito agli arresti domiciliari, il giovane è comparso davanti al giudice che, con il rito direttissimo, gli ha inflitto una condanna a dieci mesi di reclusione.

Grazie alla preparazione e alta professionalità del militare obiettivo dell’aggressione (che comunque è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento del collega, l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.