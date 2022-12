La segnalazione era di un incidente stradale. Invece l’uomo trovato dai carabinieri di Montesarchio, nel Beneventano, era ferito da fendenti. E.A., 28 anni, è trasportato in eliambulanza al policlinico dell’ateneo Federico II di Napoli per le numerose coltellate ricevute, una ventina secondo un primo esame. I militari dell’Arma sono intervenuti nella prime ore della mattinata in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio dopo appunto una segnalazione si un sinistro. Le condizioni della vittima sono apparse da subito gravi e solo grazie alla pronta manovra di rianimazione praticata da un carabinieri ha consentito ai sanitari del 118, arrivati dopo, di stabilizzarla.

Indagini coordinate dalla procura di Benevento hanno permesso di identificare e arrestare dopo poco un quasi coetaneo della vittima, G.M., 24 anni, che e’ ora nella casa circondariale di Benevento a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. Le indagini proseguono per capire il movente dell’aggressione e se tra i due sia nata una lite.