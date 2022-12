Riformulazione pronta dell’emendamento alla Manovra sulla revisione di 18app. Lo dice il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone (FdI). Il meccanismo – come anticipato ieri da Public Policy – prevede un doppio binario: 500 euro saranno riconosciuti a tutti i 18enni il cui Isee familiare sia sotto i 35mila euro; 500 euro saranno riconosciuti, invece, a chi prende 100/100 alla maturità, a prescindere dal reddito. Quindi, coloro i quali sono sotto i 35mila euro e prendono 100/100 alla maturità potranno cumulare le due somme, arrivando a un Bonus di 1.000 euro.

Le card saranno divise in due, la Carta culturale, legata al reddito, e la Carta del merito, in base ai voti scolastici. I nomi, comunque, non sono ancora definitivi. Dunque, rimodulato al rialzo per qualcuno fino a mille euro di premio per i più virtuosi.