Accoltellato per aver difeso la sua fidanzata e dopo l’arresto per tentato omicidio dei due 17enni che lo colpirono, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato altri due 18enni che, quella sera del 2 ottobre, tennero ferma la vittima mentre veniva colpita con un coltello. Si chiude, dunque, il cerchio sulla vicenda che si svolse in un locale della movida di Coroglio.

Quella sera, secondo quanto ricostruito da militari, la vittima tentò di proteggere la propria fidanzata aggredita. La 19enne, infatti, era intervenuta in difesa di una sua amica importunata da uno degli aggressori. Due minorenni, al culmine della lite, accoltellarono due volte il giovane e si impossessarono degli occhiali da vista e della collana d’oro della vittima, prima di dileguarsi. Il tutto sarebbe avvenuto grazie alla collaborazione dei due 18enni destinatari della misura, i quali avrebbero tenuto ferma la vittima mentre i due minorenni lo colpivano.